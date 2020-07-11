طريقة عمل عصيدة الفواكه المجففة بمذاق جديد

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفواكة المجففة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناولها بطريقة عصيدة الشوفان التى تساعد على تغذية جميع أفراد الأسرة من أفراد واطفال.



يقدم موقع هيلثي وجبة متكاملة للأطفال مكونة من الفاكهة المجففة، حيث يمكنك إضافة هذه الوصفة إلى خطة الإفطار لطفلك، تحتوي الوجبة على الشوفان عالي الألياف مع الفواكه المجففة ، وهو مصدر المغذيات الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيا.

سوف تحتاج:

1 كوب شوفان ملفوف

½ كوب مسحوق فواكه مجففة

1 ملعقة صغيرة أو معجون الزبيب

ماء

طريقة عمل عصيدة الفاكهة المجففة للأطفال..

اغسل الشوفان الملفوف في الماء الجاري.

خذ مقلاة مسطحة وأضف ثلاثة أكواب من الماء.

بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان ، أضف مسحوق الفواكه الجافة والشوفان إليه.

اطهيه على نار متوسطة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. عندما يبدأ الخليط في الفقاعة ، اخفض اللهب واطهيه على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق أخرى.

نسكب العصيدة في وعاء التقديم. اخلطي مسحوق الجاجري أو هريس الزبيب وامزجي جيدًا.

قدميها ساخنة أو دعيها تبرد.