عبد الرحيم كمال عن تكريم الرئيس السيسي له: تقدير لمهنة الكتابة

قال عبد الرحيم كمال، الكاتب والسيناريست، إن مسلسله الجديد “جزيرة غمام” والذي سيعرض فى شهر رمضان المقبل، عن قرية على البحر الأحمر لأهالى الصعيد، وهى قصة حدثت منذ 100 عام لتلك البلدة، وتناول المسلسل ما حدث على تلك الجزيرة ومن هم الوافدون عليها وكيف كانت جزيرة طيبة وتحولت.

وأضاف “كمال”، خلال استضافته ببرنامج “فى المساء مع قصواء”، الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية “CBC”، أن ما ركز عليه خلال كتاباته لحلقات المسلسل هو كيفية تحويل مكان هادئ مستقر ويكون معكرا، “إزاى الوافد والطمع يحول الاستقرار إلى فوضي، وده كان شاغل بالى جدا وحاولت أجسده”.

وأشار إلى أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له كان تكريم المحبين، “كنت بحب الكتابة بشكل فيها تجرد ومشوارى مكنش بسيط، وفرحت أنه يجيلى تقدير ومكالمة من رئيس الجمهورية وحسيت أنه تقدير لمهنتى ككل وفكرة الكتابة”.

وتابع: "مخدتهاش بشكل شخصي، ورئيس الدولة قال أنه عايز الفن والوعى وتجديد الخطاب الروحي، وبكده مبقتش لوحدى وحسيت أن فيه دعم حقيقي".