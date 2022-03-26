عودة الأب الضال يخوض الماراثون الرمضاني 2022 عبر منصة

أعلنت منصة جوي عن عرض مسلسل “عودة الاب الضال” والذى يقوم ببطولته الفنان بيومي فواد ، خلال شهر رمضان المقبل .

وطرحت المنصة البرومو الرسمي لمسلسل عودة الاب الضال، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدي.



تدور أحداث مسلسل عودة الأب الضال حول رجل أعمال ثرى يمتلك فندق كبير، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها ويحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج منه للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.



مسلسل عودة الأب الضال من بطولة بيومي فؤاد - عبير صبري - خالد منصور - إيمان السيد - أميرة هاني - نور قدري .



مسلسل عودة الأب الضال من إخراج أحمد عبد العال، ومن تأليف أمين جمال - محمد أبو السعد .



تدور أحداث مسلسل عودة الاب الضال في إطار 30 حلقة، وقد كان من المقرر عرض خارج الماراثون الرمضاني ، ولكن الشركة المنتجة قامت بتأجيله ليعرض في رمضان 2022 .