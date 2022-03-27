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أخبار البلد

من عمر يوم لـ 5 سنوات..الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

صدى البلد

يطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بمركز طب الأسرة بميدان المحكمة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم  الأحد  الموافق 27 مارس 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الاطفال 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.


وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملة تجوب المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع «قنديل» أن الحملة تتم بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المحافظات.

ودعا جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية صد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

الصحة شلل الاطفال مصر المحكمة التعليم العالي الاطفال

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