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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشارك فى الملتقى التوظيفي لمراكز التطوير المهنى "أون لاين"

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، فى انطلاق الملتقى التوظيفي الافتراضى الثالث، لمراكز الجامعات للتطوير المهني، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتنفيذ المشروع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة العديد من الجامعات المصرية، والسيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وألقى الدكتور عادل مبارك كلمة فى الملتقى، تحدث فيها عن مركز التطوير المهنى بجامعة المنوفية، والذى تم افتتاحه فى نهاية عام ٢٠١٩، وقام بتدريب عشرة الاف طالب وطالبة حتى الآن ، مضيفا أن التدريب تم بناء على حقيبة تدريبية طبقا لمتطلبات سوق العمل وبما يتماشى مع سياسة القيادة السياسية وخطة مصر المستدامة لتمكين وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم وتقديم خدمات الإرشاد المهنى وتوفير فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم.

ويعتبر ملتقى التوظيف الإفتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات ٢٠٢٢ حدثا افتراضياً عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى هو الثالث من نوعه، وقد حقق الملتقيان السابقان نجاحاً كبيراً بحضور نخبة من أصحاب الأعمال، وتأتي هذه الفاعلية تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، الذي أنشأ حتى الآن ١٨ مركزاً بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على ربط الناحية الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

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