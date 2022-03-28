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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زينة رمضان بتاعت زمان ..الفرع بـ12 جنيه.. اعرف أخر الأشكال.. فيديو

صدى البلد

رغم تنوع الزينة الرمضانية ومواكبتها للعصر الحالي وإختلاف أشكالها والوانها وأنواعها وأستخدماتها الإ أن الزينة الورقية الملونة التي يصنعها الأطفال لتزين الشوارع مازالت لها أهميتها .

 

ورصدت عدسة موقع صدى البلد الحاجة فاطمة التي تبيع الزينة الورقية الملونة جاهزة ،وقالت أنها تصنعها داخل محلها بإستخدام المكينات الحديثة للتقطيع واللزق .

 

وأضافت فاطمة أنها تصنعها من الورق "المفضض" التي تشترية من شوارع العتبة ، وأيضا أوراق التغليف التي يستخدمها الأطفال في الشوارع .

 

ونوهت عن أنها تبيع الفرع طوله 22 متر بـ 12 جنية مصري ،والتي تعد تكلفة التصنيع فقط .

 

وأشارت أنها تصنعها بمساعدة أبنائها والفتيات التي تعمل طوال شهر رمضان ، منوهةً عن أهميتها بين الناس فهي تعد أحد معالم الشهر الكريم .

 

وأختتمت بأن هناك إقبال كبير عليها رغم إختلاف الزينة من الكبار والصغار الذين يستخدمونها لتزين المنازل والشوارع وتعد بأقل الأسعارمقارنة بأسعار السوق .

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