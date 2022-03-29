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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حلوى جافة للقهوة بمذاق جديد

صدى البلد

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل حلوى جافة للقهوة

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3 أكواب من القهوة تطيل العمر.. تفاصيل

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هل القهوة ضارة بالمراهقين؟ تعرف على المقدار المسموح وأضرار الإكثار منها

المقادير :


4 بيضات
نصف كوب زيت
نصف كوب زبدة ذائبة
كوب نشاء الذرة
كوب سكر
فانيليا
كيس ونصف خميرة الحلويات
طحين حسب الحاجة
كاكاو بني
التزيين
شكولا
مكسرات

 

الطريقة :


نخلط البيض والفانيليا جيدا مع السكر،ثم نضيف الزيت والزبدة ونخلط،ثم ننخل المكونات الجافة ونضيفها،ثم الطحين حتى نحصل على عجين طري،ننزع نصف الكمية نضيف لها الكاكاو،والعجين المتبقى نضيف له الطحين حتى يتماسك بعض الشيء نشكل بالعجين فى صنية بالكاكاو و صنية بالطحين فقط،نشكل بهم ضفيرة ونسويه لنتحصل على فطيرة  واحد،نضع الصنية في الفرن على درجة 180،إلى الانتهاء من التسوية ثم تذيب الشكولا ونضعها فوق الفطيرة ونضيف المكسرات وتصبح جاهزة.

 

فوائد القهوة 

 

وقدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛فوائد و أضرار القهوة .
 

فوائد القهوة  :

– تساعد القهوة على تعزيز الصحة النفسية وتمنع الاصابة بالاكتئاب، وتساعد على تحسين الذاكرة، وتقلل من حدة الصداع.

– تساعد القهوة في زيادة الحرق وانقاص الوزن ، بشرط تناولها بدون سكر، كما تعالج في الكثير من حالات الامساك.
 

– تقي القهوة من تكوين الحصوات في المرارة، كما تعمل على تقليل نسبة الاصابة بمرض السكري، وتخفف من أعراض الربو.

– تقلل القهوة من نسبة الإصابة بسرطان القولون، وتقي من الإصابة بالزهايمر والخرف المبكر.

– تعمل القهوة على زيادة النشاط وزيادة القدرة على التركيز، وتكافح تسوس الأسنان.

– تساعد القهوة على الحد من انتشار أمراض القلب وتصلب الشرايين، وتعمل على تحسين مستويات الكولسترول في الدم.

– تحتوي القهوة على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، لذلك فهي تساعد في الحصول على بشرة صحية ونضرة، وتمنع الإصابة بسرطان الجلد.

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