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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: تناول الشاى والقهوة على معدة فارغة يعملان عن انقباض المعدة

وجبات
وجبات

كشفت ضحى عبده ، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، عن أكلات ومشروبات يحذر تناولها على معدة فارغة .


وقالت ضحى عبده ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc ، إن أولى ممنوعات المشروبات هما القهوة والشاى، نظرا لاحتوائهما على مادة الكافيين التى يعملان بدورهما على انقباض عضلات المعدة ، وينصح بتناول كوب ماء يضع عليه ملعقة عسل ونقط ليمون لفوائدهم فى تنظيف المعدة والتخلص من سمومها ثم البدء بتناول وجبة الإفطار التى تشتمل على كافة المواد الغذائية .


وحذرت ضحى عبده ، من شرب المياه الغازية لأضرارها بتدمير المعدة نظرا لإحتوائها على المياه الغازية والتهابات بجدار المعدة والقرح أو تناول السكريات التى تضر البنكرياس وترفع معدلات السكر فى الجسم ثم ينخفض وهو ما يشعرنا بالجوع بعد ذلك ، لافتة إلى أن تناول العسل مفيد لإحتوائه على سكريات بسيطة صحية.
 

ضحى عبده الكافيين الشاي السكري القومي للبحوث تنظيف

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