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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة بخطوات سهلة

الأرز المعمر
الأرز المعمر

الأرز المعمر بالقشطة من الأكلات القديمة التي يحبها الكثيرون، سواء حلو أو حادق، وقدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة تحضير الأرز المعمر بأسهل الخطوات.

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مقادير طاجن أرز  معمر بالقشطة 

4 كوب أرز مصري 
2 بصلة مفرومة
2 فلفل رومي مفروم
2 جزر مبشور 
كوب بقدونس مفروم
2 كوب حليب 
2 كوب مرقة دجاج
2 كوب قشطة
2 ورقة لاورا
6 فص حبهان
6 حبة قرنفل
2 عود قرفة خشب 
3 حبة مستكة
رشة جوزة الطيب 
2 ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
ملعقة صغيرة كبابة صيني 
ملح 
فلفل أسود
سمنة

طريقة تحضير أرز معمر بالقشطة

١- في اناء سخن على النار نضع السمنه والمستكه مع بعض ونسيح المستكه بعدها نضيف عليها البصل وورق اللورا ونضيف كل التوابل الصحيحه القرفه الخشب والحبهان والقرنفل ونشوحهم.

٢- ونضيف الفلفل الاخضر والجزر المبشور ونشوحهم كويس ونضيف الارز ونقلبه ونضيف التوابل المطحونه القرفه وجوزة الطيب وكل التوابل المطحونه والبقدونس.

٣- ونضيف المرقه والحليب ونظبط الملح ونتركه يغلي غلوه بدون مايشرب كل المياه ولا يستوي ونضع الارز في الطاجن ونضع علي الوجه القشطه وندخل الطاجن فرن سخن علي درجة حرارة 180ونتركه يستوي ووجه يحمر.

أرز أرز معمر طريقة تحضير أرز معمر طريقة تحضير أرز معمر بالقشطة سارة عبد السلام

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