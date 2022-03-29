عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بمذاق مختلف

طريقة عمل فرخة مشوية
طريقة عمل فرخة مشوية بالفرن

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل فرخة مشوية فى الفرن بمذاق لا يقاوم وأفضل من الجاهز .

 

txt

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

txt

نشرة المرأة .. حظك اليوم 27- 3- 2022.. وأبرز النصائح للحفاظ على صحة العين


المقادير

دجاجة كاملة مغسولة جيداً.
مكونات خليط النقع
4 ملاعق ملح خشن.
ملعقة كبيرة كمون.
ملعقة صغيرة كركم
تخلط كل المكونات مع مقدار من الماء يغطي الدجاج بالكام، ويغطى ويترك بالثلاجة على الأقل 3 ساعات
نرفع الدجاج من ماء النقع ونغسلها ونصفيها ونجففها بمناديل المطبخ.
مكونات التتبيلة
من 4 ل 5 ملاعق كبيرة مايونيز.
5 فصوص ثوم مهروس ناعم.
ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة صغيرة بابريكا.
1/2 ملعقة صغيرة سكر.
فلفل أحمر شطة “إختياري والكمية حسب تفضيلك للطعم الحار”.
م ص بهارات دجاج.
قليل من الملح “كوني حذرة عند إضافة الملح لأن الدجاج إكتسب الطعم المالح من ماء النقع”.⁣


طريقة التحضير


نخلط المايونيز مع التوابل ونتبل بها الدجاجة جيداً، ثم نغطيها ونتركها بالثلاجة طيلة الليل حتى تتشرب النكهة والتتبيلة جيداً.
نخرجها من الثلاجة لتأخذ حرارة المطبخ، ثم نضعها بالصينية مع الخضروات المفضلة ونغطيها جيداً جداً.
ندخلها فرن حار سابق التسخين على 200 درجة حتى تنضج، ثم نرفع القصدير حتى تتحمر.
نتركها مغطاه بعد أن نخرجها من الفرن 10 دقائق حتى نحتفظ بالعصارة داخلها ولا تجف

الخضروات طريقة التحضير صحة العين مطبخ ​​​​​​​health التواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

موضوعات متعلقة

حر وبرد.. توقعات حالة الطقس في الأيام الأولى من شهر رمضان

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. أسباب آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 14-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

ترشيحاتنا

البنتاجون ترسل طائرات تشويش إلى ألمانيا

دعاء رؤية هلال رمضان.. اعرف المأثور عن النبي

اقتصاد الإمارات|وزير الطاقة: نتطلع لنتائج في أوبك+ تحقق التوازن بين العرض والطلب

روسيا: مستعدون للتعاون الإنساني عبر مجلس الأمن الدولي في أوكرانيا

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

الاستخبارات العراقية: اعتقال مسول تجهيز المتفجرات إلى المجاميع الإرهابية في الانبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب منع دخول المحجبات.. السلطات البحرينية تعلن إغلاق مطعم هندي شهير

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ