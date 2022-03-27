بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كبدة دجاج بصوص الثوم والأعشاب

كبدة دجاج بصوص الثوم والأعشاب من الأطباق الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، فهي تساعدك على التجديد والأبتعاد عن تكرار نفس الأكلات.

قدم الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كبدة دجاج بصوص الثوم والأعشاب في المنزل.

مقادير كبدة دجاج بصوص الثوم والأعشاب



كبدة دجاج

ثوم

بصل

كرفس

ليمون

كمون

دبس رمان

ملح

فلفل

فلفل ألوان

أعشاب

ارز للتقديم



طريقة تحضير كبدة دجاج بصوص الثوم والأعشاب

تسلق الكبدة في ماء وملح وخل وفص ثوم وروزماري

يقطع الفلفل الألوان مكعبات صغيرة

يقطع الثوم شرائح رفيعة وتوضع على النار مع قليل من الزيت والأعشاب المفرومة تضاف قطعتين من الزبدة حتي يصبح الثوم ذهبيا

تضاف الكبدة المسلوقة ثم يضاف دبس الرمان والفلفل الألوان وعصير الليمون والملح والفلفل

وتقدم مع الأرز الأبيض