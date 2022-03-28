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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 28-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

 يمكن لرجال الأعمال الحصول على مزايا مالية جيدة اليوم .

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 بالحديث عن العمل ، يحتاج الموظفون إلى التركيز بشكل كامل على عملهم في المكتب

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

اليوم يمكنك عقد اجتماع مهمة مع رئيسك ، وكذلك من المرجح أن يزداد عبء المسؤوليات على عاتقك.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 سيكون يوم مختلط بالنسبة لك في مثل هذه الحالة ، يُنصح أن تتخذ قرارك الصغير بحذر شديد

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برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 يُنصح بالاهتمام الكامل باحتياجات أفراد عائلتك

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 سيكون اليوم مقلقا من حيث المال. لا تسرف في ميزانيتك.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

بالحديث عن صحتك ، قد تواجه اليوم مشاكل مثل الحمى والبرد وما إلى ذلك.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

إذا كان عملك مرتبطًا بشركات أجنبية ، فيمكنك توقع مكاسب كبيرة. .

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 هناك علامات على زيادة في دخلك إذا اتخذت قراراتك المالية بحكمة ، فستتخلص قريبًا من كل المشاكل

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

. سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لك من حيث العمل. 

إذا كنت تقوم بعمل ما ، فإن عبء العمل المعلق في المكتب يمكن أن يزيد كثيرًا اليوم.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. سيكون هناك انسجام في العلاقة مع أفراد الأسرة. سوف تحصل على الحب والدعم من والديك

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

. ستبقى أجواء منزلك هادئة. بالحديث عن صحتك ، قد تشكو من ألم في الأذن.

 

Community الأبراج ما يخبئه برجك برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان

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