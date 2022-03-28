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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة دجاج البروست المقرمش الأصلي

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج البروست المقرمش الأصلي.


 


طريقة دجاج البروست المقرمش الأصلي.


 

المقادير:

• ٩ أفخاذ دجاج صغيرة الحجم.

• ٢ كوب طحين.

• ملعقة كبيرة ملح .

• ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

• ملعقة صغيرة بصل بودرة.

• ثلاث ملاعق كبيرة خردل.

• ملعقة صغيرة فلفل أسود.

• ملعقة صغيرة باكينغ باودر.

• ملعقة صغيرة هيل مطحون.

• ٢ كوب لبن زبادي.

• ٤ فص ثوم.

• ٢ ملعقة كبيرة رب البندورة.

• زيت نباتي للقلي.

• نصف كوب خل أبيض .

• ليمونة مقطعة الى شرائح .


 

طريقة التحضير:

أولاً:

ننقع الأفخاذ بالخل ونغطيها بشرائح الليمون لمدة ٢ ساعة.

 

ثانياً تحضير الصلصة لتتبيل الدجاج:

• نخلط لبن الزبادي ورب البندورة والخردل والثوم جيداً.

• نضيف القليل من الملح .

• نصفي أفخاذ الدجاج من الخل ونضعها في الصلصة ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.


 

ثالثاً تحضير الدقيق :

• نخلط الدقيق والملح والفلفل والهيل .

• نضيف البصل البودرة والثوم البودرة والباكينغ باودر.

• نخلط المكونات جيداً.


 

رابعاً عملية القلي:

• نحضر وعاء من الماء.

• نحمي الزيت الى درجة حرارة متوسطة.

• نأخذ كل فخذ على حدة بعد ان يتشرب الصلصة ونضعه في الطحين ونقلبه .

• أخيراً نضعه في الزيت ونتركه حتى ينضج .

• نعيد الكره حتى تنتهي كمية أفخاذ الدجاج.

• عندما ننتهي من القلي نضع الأفخاذ في الطبق.

• نقدمها ساخنة مع سلصة المايونيز أو الدجونيز وهي مزيج الخردل والمايونيز.

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