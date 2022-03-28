قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج البروست المقرمش الأصلي.







طريقة دجاج البروست المقرمش الأصلي.





المقادير:

• ٩ أفخاذ دجاج صغيرة الحجم.

• ٢ كوب طحين.

• ملعقة كبيرة ملح .

• ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

• ملعقة صغيرة بصل بودرة.

• ثلاث ملاعق كبيرة خردل.

• ملعقة صغيرة فلفل أسود.

• ملعقة صغيرة باكينغ باودر.

• ملعقة صغيرة هيل مطحون.

• ٢ كوب لبن زبادي.

• ٤ فص ثوم.

• ٢ ملعقة كبيرة رب البندورة.

• زيت نباتي للقلي.

• نصف كوب خل أبيض .

• ليمونة مقطعة الى شرائح .





طريقة التحضير:

أولاً:

ننقع الأفخاذ بالخل ونغطيها بشرائح الليمون لمدة ٢ ساعة.

ثانياً تحضير الصلصة لتتبيل الدجاج:

• نخلط لبن الزبادي ورب البندورة والخردل والثوم جيداً.

• نضيف القليل من الملح .

• نصفي أفخاذ الدجاج من الخل ونضعها في الصلصة ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.





ثالثاً تحضير الدقيق :

• نخلط الدقيق والملح والفلفل والهيل .

• نضيف البصل البودرة والثوم البودرة والباكينغ باودر.

• نخلط المكونات جيداً.





رابعاً عملية القلي:

• نحضر وعاء من الماء.

• نحمي الزيت الى درجة حرارة متوسطة.

• نأخذ كل فخذ على حدة بعد ان يتشرب الصلصة ونضعه في الطحين ونقلبه .

• أخيراً نضعه في الزيت ونتركه حتى ينضج .

• نعيد الكره حتى تنتهي كمية أفخاذ الدجاج.

• عندما ننتهي من القلي نضع الأفخاذ في الطبق.

• نقدمها ساخنة مع سلصة المايونيز أو الدجونيز وهي مزيج الخردل والمايونيز.