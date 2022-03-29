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رئيس التحرير
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اقتصاد

مياه أسيوط: جلسة تشاورية لدراسة الآثار البيئية لمشروع إنشاء محطة المعابدة

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد جلسة تشاورية لدراسة وتقييم الآثار البيئية لمشروع إنشاء وتشغيل محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بطاقة 31 ألف م٣/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون جنيهاً لخدمة قرية المعابدة وضواحيها.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري والتى استهدفت انشاء وتوسعات عدد 6 محطات مياه مرشحة كبرى بمحافظة أسيوط بمراكز (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح).

وناقش الاجتماع، الذي حضره مسئولي قطاع المعامل ومهندسي الدعم الفني والمشروعات ومسئولى وزارة الصحة والوحدات المحلية بمركز أبنوب ومسئولي جهاز شئون البيئة وممثلي وزارة الموارد المائية والري وممثلى إدارة سلامة ومأمونية المياه، الأثر البيئي لمشروع إنشاء وتشغيل محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة ، كمحطة تنقية تعمل باستخدام المرشح الرملي الديناميكي(Dynamic Sand Filter ) سعياً للوصول إلى أقصي درجات النقاء والتي تتوافق مع المواصفات القياسية التي تقرها منظمة الصحة العالمية.

وأكد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن تقييم الأثر البيئي للمحطات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية يعد شرطاً أساسياً لتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لقوانين البيئة ودليل الأسس والإجراءات التي أصدرته وزارة البيئة لتقييم الآثر البيئي (EIA) بهدف التخفيف من أي آثار بيئية سلبية ناتجة عن أنشاء وتشغيل المشروع وخطة الإدارة البيئية للمشروع.

واختتمت الجلسة التشاورية بدراسة الوضع القائم للمناطق المستهدفة والمخدومة من إنتاجية محطة المعابدة المرشحة وأهم الآثار البيئية الإجمالية الإيجابية ووضع خطة الرصد البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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