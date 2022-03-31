الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الخميس 31-3-2022، بعد موجة من الارتفاعات الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%.

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 31-3-2022.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,114 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 975 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 836 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 650 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 34,654 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,800 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,114,286 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء



وتعد أخبار سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية، لذلك يهتم الكثيرين بـ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بشكل يومي بل لحظي.