زيادة جديدة في أسعار جاك JS4 موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة جاك JS4 موديل 2022 ارتفاعًا جديدًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

اسعار جاك JS4 موديل 2022

مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2022

تضم السيارة جاك JS4 موديل 2022 جنوط رياضية قياسها 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، و 4 نوافذ كهربائية، مع نظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

اسعار جاك JS4 موديل 2022

وتأتي السيارة جاك JS4 موديل 2022 بسعة تخزين قدرها 520 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 4410 مم، وبعرض يبلغ 1800 مم، وبارتفاع 1660 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، بالاضافة إلى واجهة امامية ذات مصابيح نحيفة، ومرايات جانبية كهربائية.

اسعار جاك JS4 موديل 2022

ودعمت السيارة جاك JS4 موديل 2022 بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

اسعار جاك JS4 موديل 2022

وتحتوي السيارة جاك JS4 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع مقود حركة مالتي فانكشن، ومكابح ABS و EBD، و نظام الثبات الالكتروني، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الأولى جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 344.9 ألف جنيه بدلًا من 334.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 374.9 ألف جنيه بدلًا من 364.9 ألف جنيه.