كل ما تريد معرفته عن جاك J7 موديل 2022 في مصر | صور

تلقي السيارات الصينية رواجا كبيرا عالميا بسبب انخفاض سعرها و توفيرها أكثر من خيار، إلا أنه فى السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا جعلها تنافس علامات شهيرة، وتحصد حصص سوقية ضخمة جراء هذه النقلة النوعية، ومن بين هذه الإصدارات النسخة جاك J7 موديل 2022 في مصر.

ينتمي طراز جاك J7 موديل 2022 لفئة السيارات السيدان زودت بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

جاك J7

زودت سيارة جاك J7 موديل 2022 بعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، وفتحة سقف كهرباء، جنوط رياضية 17 بوصة، لوحة عدادات 7 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، حاجب للشمس للسائق والراكب الأمامي، سخانات حرارية لمقعد السائق، مسند يد أمامي وخلفي.

جاك J7

كما تحتوي طرازات جاك J7 على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.5 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكي لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، راديو، بلوتوث، مدخل USB أمامي وخلفي.

جاك J7

بالإضافة إلي مثبت سرعة، ومفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ومصابيح أمامية LED مع وجود إضاءة نهارية كما يمكن تعديل مستوى ارتفاع الإضاءة، ومصابيح ضباب خلفية، كما تحتوى على خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وخاصية تعديل المرايات الجانبية كهربائيا.

جاك J7

تقدم سيارات جاك J7 موديل 2022 مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومنها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد هوائية جانبية، كما دعمت بفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، أنظمة مساعدة للفرامل عند المرتفعات والمنحدرات، فرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية.

جاك J7

أسعار جاك J7 موديل 2022 مصر:

الفئة الأولى DELUXE بسعر 299 ألف جنيه.

الفئة الثانية ULTIMATE بسعر 328 ألف جنيه.