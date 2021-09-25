طرح جاك J7 الجديدة في مصر بمعرض LDX

أعلن وكيل شركة جاك فى مصر عن طرح السيارة J7 الجديدة ، وهى من نتاج شراكة جاك موتورز وفولكس فاجن، والتى تعتبر أول طراز سيدان مدمج من الشركة داخل السوق المصرية.

وجاء الكشف المحلى للسيارة من خلال معرض Live Drive Xpo ، والذى يعد هو الأول من نوعه لقيادة وتجربة السيارات فى مصر، ولقى الطراز الجديد من جاك J7 إقبالا وترحيبا شديدا من الزوار والمتواجدين داخل المعرض.

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة جاك J7 بطول 4.77 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.76 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.760 مم، وشنطة خلفية بسعة 510 لترات.

وطرح وكيل جاك فى مصر السيارة J7 ، بمحرك 1500 سي سي بقوة 147 حصانا وعزم دوران 210 نيوتن متر.

وتقدم مع ناقل حركة CVT ويمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة من الثبات في 10.5 ثانية، كما تستهلك قرابة 6.6 لتر لكل 100 كم، وناقل حركة 6 سرعات.

وتظهر السيارة جاك J7، بتصميم رياضي ديناميكي وشكل خارجي أنيق ليفت باك بتصميم دانيال جاليوني، وهو مصمم لسيارات ألفاروميو ومازيراتي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية ليد وشبكة تهوية رياضية، والعديد من اللمسات الكرومية في التصميم.

أما المقصورة الداخلية للسيارة جاك J7، فتضم فرش جلد للفئة الثانية، ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعدادات ديجيتال وفرامل يد كهربائية ونظام ستارت للمحرك مع فتحة تكييف خلفية وتطعيمات سوداء في السقف الخاص بالسيارة مع حساسات للركن، وشاشة داخلية تعمل باللمس ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع عدادات رياضية.

وتضم السيارة جاك J7 عددا من وسائل الأمان، من بينها ايرباج وحساسات ركن أمامية وخلفية =.

أما أسعار السيارة جاك J7:

- أول فئة بسعر 299.900 ألف جنيه.

- ثانى فئة توب لاين بسعر 328.900 ألف جنيه.