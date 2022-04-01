فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدًا بعد التعادل مع ساجرادا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة غدا السبت عقب الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.