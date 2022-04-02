حكم التبرد بالماء أثناء الصوم بسبب الحر الشديد ..الرأي الشرعي

حكم التبرد بالماء أثناء الصوم بسبب الحر الشديد .. قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن التبرد بالماء أثناء الصوم في نهار رمضان، سواء كان ذلك بالاغتسال أو بأن يصب الصائم على بدنه الماء اتقاءً للحر والعطش، هو جائز شرعًا.

أوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم التبرد بالماء أثناء الصوم في نهار رمضان، بالاغتسال أو أن يصب الصائم على بدنه الماء اتقاءً الحر والعطش؟»، أن كل ذلك جائز ولا شيء فيه، ولا يُفسد الصوم، مستشهدًا بما روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أنها قالت: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- كَانَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ».

ودلل بما ذكر الإمام البخاريُّ، عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، مشيرًا إلى أن الأبزن: هو حوض الاستحمام.

حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ولكن يكره المبالغة فيهما خشية أن ينزل الماء إلى الحلق.

جاء ذلك خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟»، مضيفا أن المضمضة والاستنشاق جائزان ولا يفطران الإنسان ما لم ينزل ماء إلى الجوف.

واستشهد بأحد الأحاديث، قائلا: عن لقيط بن صبره رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، أى أن الإنسان له أن يبالغ فى الاستنشاق والمضمضة وذلك فى غير رمضان فلا ضرر فى هذا، لكن فى أيام الصيام عليه أن يتمضمض الإنسان ويستنشق بدون مبالغة.

هل النوم معظم نهار رمضان يبطل الصيام

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من ينام معظم وقت الصيام يكون صيامه صحيحًا لأن صحة الصيام تعتمد على ركنين.

وأوضح مجدى عاشور، أن الركن الثاني هو الامتناع عن المفطرات مثل الطعام والشراب والجماع بالنسبة إلى المتزوجين.

وتابع أنه من قام بفعل هذين الركنين فصيامه صحيح، ونقول للنائم فقط يجب أن يحرص علي الصلاة في وقتها، وغير ذلك صيامه صحيح.

وأضاف مجدى عاشور، في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج الفضائية أن الركن الأول هو "النية" للصيام، ومن الممكن أن تنوي الصيام عن شهر رمضان كله منذ بدايته مرة واحدة، ومن الممكن أن تجدد النية يوميًا.