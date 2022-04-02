كيف تحمي نفسك من الحموضة في أول يوم رمضان

تعد الحموضة من أكثر المشكلات التى يعانى منها الصائمون فى أول أيام رمضان وفى الحقيقة يمكن تجنبها من خلال الابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة التى يفعلها معظمنا وهى السر فى انتشار الحموضة بين الصائمين.



نعرض مجموعة من النصائ التى تساعد على الوقاية من الحموضة فى أول أيام ر مضان وفقا لـ

“ health.harvard ”



تناول الطعام باعتدال وببطء

عندما تكون المعدة ممتلئة جدًا يمكن أن يكون هناك المزيد من الارتجاع إلى المريء والحموضة لذا تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة يوميًا.

تجنب بعض الأطعمة

هناك بعض الأطعمة تسبب ارتجاع المريء وزيادة الحموضة أكثر من غيرها بما في ذلك النعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشاي والشوكولاتة

لا تشرب المشروبات الغازية

تجعلك تتجشأ مما يؤدي إلى إرسال الحمض إلى المريء لذا اشرب الماء النقي بدلاً من الماء الفوار.

البقاء مستيقظا بعد الأكل

عندما تقف أو حتى تجلس فإن الجاذبية وحدها تساعد في الحفاظ على الحمض في المعدة والوقاية من الحموضة ، لذا لا تنام بعد تناول وجبة الطعام الرئيسية إلا بعد مرور ثلاث ساعات

لا تتحرك بسرعة كبيرة

تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام حيث يمكن أن يزيد إرجاع الحمض إلى المريء.

النوم على منحدر

من الناحية المثالية ، يجب أن يكون رأسك أعلى من قدميك 6 إلى 8 بوصات ، فحاول استخدام دعامة إسفنجية للجزء العلوي من جسمك لا تحاول إنشاء إسفين عن طريق تكديس الوسائد ولن يقدموا الدعم الموحد الذي تحتاجه.

توقف عن التدخين

قد يؤدي النيكوتين إلى إرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية.

افحص أدويتك

يمكن لبعض الأدوية أن تهيج المريء وتزيد الحموضة بما في ذلك هرمون الاستروجين بعد سن اليأس، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، ومسكنات الألم المضادة للالتهابات - إرخاء العضلة العاصرة والبايفوسفونيت مثل أليندرونات (فوساماكس) ، إيباندرونات (بونيفا) ، أو ريزدرونات (أكتونيل).

إذا لم تكن هذه الخطوات فعالة فى علاج الحموضة أو إذا كنت تعاني من ألم شديد أو صعوبة في البلع ، فاستشر طبيبك لاستبعاد الأسباب الأخرى.