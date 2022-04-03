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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 1.. ظهور لشخصية السادات ووفاة عبدالعزيز مخيون

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت الأحداث في مسلسل جزيرة غمام عام 1977 داخل جزيرة تحمل اسم جزيرة عرفات وعرفت قديما بـ"جزيرة غنان"، وظهر  الفنان محمد نصر في شخصية الرئيس السادات في أول الحلقة.

وبعدها عادت الأحداث الي زمن 1920 وشهدت ظهور طارق لطفي والفنانة مى عز الدين وهما على إحدى المراكب.

كما ظهر عبد العزيز مخيون وهو يعطي  لفتحي عبد الوهاب ومحمد جمعة واحمد امين  وصيته، وبعدها يتوفي.

كما اكتشفوا في الجزيرة حالة وفاة لفتاة ملقاة في البحر وبعد إخراجها يعرفون أنها قتلت بسكين وبدأوا في البحث عن القاتل.

يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية -خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان 2022 .. تعرف على مواعيد عرض جزيرة غمام

تفاصيل شخصية هبة عبد الغني في جزيرة غمام

أبطال جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام
تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

تتر جزيرة غمام
الفنان علي الحجار يغني تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في موسم رمضان 2022  وهو بطولة طارق لطفي ومي عز الدين.

وكتب علي الحجار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"قريبا أغانى مسلسل جزيرة غمام".

تفاصيل جزيرة غمام

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، كشف تفاصيل المسلسل  وقال إن  العمل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه  بشكل خيالي  حدثت قبل 100  عاماً  تظهر شرائح من الناس  عاشت  في هذه الجزيرة على كافة المستويات  اجتماعيا.

وحول مصدر الفكرة تابع في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: نسبة الخيال فيها  أكبر من الحقيقة  وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين.
 

طارق لطفي وفاء عامر عبد العزيز مخيون فتحي عبد الوهاب ميار الغيطي أبطال جزيرة غمام

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