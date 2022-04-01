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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022 .. تعرف على مواعيد عرض جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام
مسلسل جزيرة غمام

يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية -خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء. 

أبطال جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام

تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

تتر جزيرة غمام

الفنان علي الحجار يغني تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في موسم رمضان 2022  وهو بطولة طارق لطفي ومي عز الدين.

وكتب علي الحجار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"قريبا أغانى مسلسل جزيرة غمام".

تفاصيل جزيرة غمام

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، كشف تفاصيل المسلسل  وقال إن  العمل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه  بشكل خيالي  حدثت قبل 100  عاماً  تظهر شرائح من الناس  عاشت  في هذه الجزيرة على كافة المستويات  اجتماعيا.

وحول مصدر الفكرة تابع في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: نسبة الخيال فيها  أكبر من الحقيقة  وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين.

ولفت إلى أن المسلسل  يضم   كبار النجوم   المحترفين  قائلاً : بنصور على البحر الأحمر وجزء من القاهرة وفيه مشاهد   كثيرة من البحر وفيه أماكن وأزمان كتيرة ومواقع التصوير الأساسية هي  في البحر الأحمر والقاهرة .

برومو وبوستر مسلسل جزيرة غمام

طرحت الشركة المنتجة برومو وبوسترات جزيرة غمام للترويج له ونال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلهم منتظرين بقوة للمسلسل.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

يعرض المسلسل على مدار 30 حلقة، عبر قناة الحياة، إلى جانب منصة watch it، وقناة art حكايات، وسيتم الكشف عن مواعيد العرض خلال ساعات، ويعد ذلك العمل هو التعاون الثاني بين طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب مع المؤلف عبد الرحيم كمال بعد القاهرة كابول الذي عرض في رمضان الماضي.

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