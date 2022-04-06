عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات جديدة على روسيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، بفشل  دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وحظر واردات الفحم الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الروسية، وكذلك بعض الأشخاص، بمن فيهم بنات بوتين وزوجته ووزير خارجيته.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بعد أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إفادة صحفية: “اليوم نقوم بتصعيد الصدمة الاقتصادية بشكل كبير من خلال فرض عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربنك، وأكبر بنك خاص، ألفا بنك”.

لماذا تستهدف أمريكا بنات بوتين في الجولة الأخيرة من العقوبات؟

بايدن يهدد روسيا بدفع ثمن باهظ بعد مجزرة بوتشا

وأشار المسؤول إلى أن “سبيربنك” يمتلك ما يقرب من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي في روسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد أوقفت بالكامل الآن “أكثر من ثلثي القطاع المصرفي الروسي”.

وقال المسؤول الكبير، إنه “تماشيًا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، نعلن عن حظر على الاستثمار الجديد في روسيا، وسيتم تنفيذ ذلك بأمر تنفيذي موقع من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

كما تفرض الولايات المتحدة، عقوبات كاملة على مجموعة جديدة من النخب الروسية وأفراد أسرهم، بما في ذلك ابنتا بوتين الراشدات ماريا بوتينا وكاترينا تيخونوفا، وزوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف وابنته وأعضاء في مجلس الأمن الروسي، بما في ذلك الرئيس السابق ورئيس الوزراء.

وقال المسؤول الكبير إن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 140 شخصا النخب الروسية وأفراد أسرهم وأكثر من 400 مسؤول حكومي روسي.

وستطبق الولايات المتحدة أيضًا عقوبات الحظر الكاملة على الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة، والتي ستعلن عنها وزارة الخزانة يوم الخميس. 

الاتحاد الأوروبي روسيا عقوبات على روسيا بوتين اخبار روسيا الفحم الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التدريبية حضورها “اختياري” وبدون درجات

الخطوبة قبل 18 عاما تعرضك للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

موضوعات متعلقة

لماذا تستهدف أمريكا بنات بوتين في الجولة الأخيرة من العقوبات؟

بعد الانسحاب من كييف.. لماذا يريد بوتين السيطرة على دونباس؟

وزير دفاع إسرائيل يهدد باستخدام القوة ضد إيران حال فشل الاتفاق النووي

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أمريكا تحذر: لن نشارك في اجتماعات مجموعة العشرين حال حضور روسيا

مسئول أمريكي: العقوبات على روسيا ليست دائمة ويمكن إلغاؤها في حالة واحدة

خوفا من التصعيد.. أوكرانيا تحث سكان لوجانسك ودونيتسك وخاركيف على الهروب فورا

البيت الأبيض يكشف سبب عدم تدخل أمريكا عسكريا ضد روسيا في أوكرانيا

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر: حظ العبد من التخلُّق باسم "الرحيم" الرحمة بالناس

فضيحة مدوية.. اعتراف أمريكي باختلاق قصة الـ"هجوم الكيميائي" الروسي على أوكرانيا

غادة عادل.. تعرف على ضحية مقلب رامز جلال

الرجاء يُعد تقريرًا لـ"تفادي كارثة" دخول الجماهير

بنزيما وفينسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تهديد كبير.. روسيا ترد علي إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

فيديو

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ