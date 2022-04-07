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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الابن العاق في العصيان.. مسيرة الفنان الراحل إسماعيل محمود

إسماعيل محمود
إسماعيل محمود

تحل اليوم الخميس 7 أبريل، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان إسماعيل محمود، الذي توفي في مثل هذا اليوم عام 2019. 

 

مسيرة الفنان إسماعيل محمود

وشارك إسماعيل محمود في بطولة عشرات المسلسلات التي تركت بصمة قوية بالدراما المصرية، ورغم أن المخرجين اعتادوا على إسناد أدوار ثانوية له، لكن أداءه المميز وأسلوبه التمثيلي كان يجذب الجمهور دائمًا.

ومن أشهر مسلسلاته ليالي الحلمية وزيزينيا وأرابيسك وكاريوكا وأم كلثوم وميراث الريح وصاحب السعادة وسر الأرض وبشرى سارة والثعلب وفريسكا وأحزان مريم والعصيان.

 

أبرز أعمال الفنان إسماعيل محمود

وبمجرد ذكر اسم إسماعيل محمود يعود الجميع بذاكرته لمسلسل العصيان الذي قدمه مع النجم محمود ياسين على جزأين، وجسد دور عاصم الغرباوي الابن العاق لوالده الذي يقلع جلباب عائلة الغرباوي، ويذهب للمدينة ويتزوج من سيدة أخرى التي قامت بدورها نهال عنبر.

إلا أنه يعود لصوابه في الجزء الثاني من المسلسل، ويعود الى زوجته الأولى وابنة عمه "آمال" التي قدمتها الفنانة فادية عبد الغني، وهي الأدوار التي تركت بصمة في مشواره الفني وظل يذكره البعض باسم عاصم الغرباوي بدلا من إسماعيل محمود.

 

أخر اعمال الفنان إسماعيل محمود

وكان مسلسل صاحب السعادة هو آخر عمل فني شارك به إسماعيل محمود، وتعاون من خلاله مع النجم عادل إمام.
 

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