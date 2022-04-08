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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| هوندا سيفيك تايب آر الجديدة تكسر رقم حلبة سوزوكا قبل إطلاقها.. زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 بالسوق المصري 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

هوندا سيفيك تايب آر الجديدة تكسر رقم حلبة سوزوكا قبل إطلاقها .. صور

سجلت هوندا سيفيك تايب آر رقماً قياسياً جديداً لسيارة ذات دفع أمامي في حلبة سوزوكا في اليابان قبل إطلاقها رسمياً في وقت لاحق من هذا العام، وفي الصورة مع نفس اللون المشوه باللونين الأحمر والأسود الذي شوهدت به في الاختبار خلال العام الماضي، فقد حولت الدائرة 3.6 كيلومتر في دقيقتين و 23.120 ثانية - 0.873 ثانية أسرع من حامل الرقم القياسي السابق سيفيك تايب آر جي تي الإصدار المحدود.

 

زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

شهدت النسخة كيا اكسيد موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية زيادة سعرية بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 60 و 65 الف جنيه.

 

هيونداي وكيا تكشفان عن Telluride و Palisade في معرض نيويورك.. صور

عادةً ما تكشف Hyundai و Kia عن طرازاتهما بمقريهما في كوريا الجنوبية قبل عرضهما على بقية العالم، ولكن ليس هذا هو الحال دائماً، حيث تحصل نماذج مثل Palisade وما يعادلها من Tellurideعادةً على تحديثات في أمريكا الشمالية قبل المناطق الأخرى، وكانت أكبر سيارات الدفع الرباعي التي تبيعها العلامتان التجاريتان في الولايات المتحدة موجودة منذ ثلاث سنوات وستحصل على عمليات تحديث الأسبوع المقبل في معرض نيويورك للسيارات.

 

تعرف على الأسعار الجديدة لـ هيونداي بايون موديل 2022 ..صور

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت قيمة الزيادة السعرية بنسبة بلغت 35 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

 

مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 2030.. تفاصيل

تسعى الكثير من الشركات المصنعة للسيارات الى تحسين قوتها وتواجدها في الأسواق وبصفة خاصة فئة السيارات الكهربائية التي باتت تشهد منافسة كبيرة وشرسة، وتسعى مجموعة فولكس فاجن (وليس فقط علامة فولكس فاجن الأساسية) إلى التحول بشكل اكبر واوسع نحو الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز جودة منتجاتها، وتريد التركيز على عدد أقل بكثير من الطرازات من خلال التوقف عن إنتاج 60% من المركبات ذات محركات الاحتراق خلال السنوات الثماني المقبلة.

هوندا كيا المصري هيونداي فولكس فاجن

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