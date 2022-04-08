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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

زيادة في اسعار كيا
زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 بالسوق المصري

شهدت النسخة كيا اكسيد موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية زيادة سعرية بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 60 و 65 الف جنيه.

 كيا اكسيد موديل 2022

مواصفات السيارة كيا اكسيد موديل 2022 

 

تتسارع السيارة كيا اكسيد موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

 كيا اكسيد موديل 2022

وتستمد منظومة الدفع الامامية قوتها من علبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 7 سرعات، حيث تعتمد السيارة كيا اكسيد موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 كيا اكسيد موديل 2022

وتضم السيارة كيا اكسيد موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى زر تفعيل وإيقاف المحرك وخاصية المفتاح الذكي و مكيف هواء مزدوج للفئة عالية التجهيز.

 كيا اكسيد موديل 2022

وزودت السيارة كيا أكسيد موديل 2022 بمثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية 18 بوصة، وبنسبة طول بلغت 4395 مم، وبعرض يقدر بـ 1826 مم، و 1495 مم للارتفاع.

 

أسعار السيارة كيا أكسيد موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى H/L كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 439.9 ألف جنيه بدلًا من 379.9 الف جنيه.

الفئة الثانية T/L كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 479.9 ألف جنيه بدلًا من 414.9 الف جنيه.

كيا أكسيد موديل 2022 كيا اكسيد موديل 2022 السيارة كيا اكسيد موديل 2022

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