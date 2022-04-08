هيونداي وكيا تكشفان عن Telluride و Palisade في معرض نيويورك.. صور

عادةً ما تكشف Hyundai و Kia عن طرازاتهما بمقريهما في كوريا الجنوبية قبل عرضهما على بقية العالم، ولكن ليس هذا هو الحال دائماً، حيث تحصل نماذج مثل Palisade وما يعادلها من Tellurideعادةً على تحديثات في أمريكا الشمالية قبل المناطق الأخرى، وكانت أكبر سيارات الدفع الرباعي التي تبيعها العلامتان التجاريتان في الولايات المتحدة موجودة منذ ثلاث سنوات وستحصل على عمليات تحديث الأسبوع المقبل في معرض نيويورك للسيارات.

هيونداي وكيا يكشفان عن Telluride و Palisade في معرض نيويورك

بعد أقل من 24 ساعة من عرض هيونداي لسيارة باليسايد 2023، تقوم كيا الآن بنفس الشيء مع تيلورايد 2023، كما تم الكشف عن لقطات تجسس بالفعل، وستحصل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الصفوف الثلاثة على مصابيح أمامية معاد تصميمها بتوقيع LEDمختلف لأضواء التشغيل النهارية التي تتكون من خطين عموديين يعملان بالتوازي، لا تصور الصورة الخارجية الغامضة مستوى التصميم الحالي لأننا ننظر إلى X-Pro المتين الذي يصل مع تحديث منتصف الدورة.

كانت Telluride X-Pro مجرد مسألة وقت بالنظر إلى أن كيا قد سجلت علامة تجارية لاحقة لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة (Sorento) في نهاية العام الماضي، ما يشير إلى توسع تشكيلة X-Pro خارج سبورتاج، وفي حالة الكروس أوفر المدمجة، يأتي X-Proمع AWD قياسي وإطارات لجميع التضاريس، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الطراز الأصغر على أوضاع قيادة متعددة التضاريس قابلة للتحديد مع إعدادات الثلج.

تحدث تغييرات أكثر أهمية داخل المقصورة حيث يظهر الإعلان التشويقي الآخر الذي أصدرته كيا تيلورايد 2023 وهو يتحول إلى الشاشات جنبًا إلى جنب في سورينتو وسبورتاج، وكان من المحتم أن يحدث ذلك لأن مقصورة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة كانت تبدو وكأنها قديمة مع نظام المعلومات والترفيه الخاص بها، ولا تزال لوحة العدادات تحتوي على ثلاث فتحات تهوية مركزية.

يتم عرض كل من Telluride و Palisadeالمحدثة في 13 أبريل بمعرض نيويورك للسيارات قبل طرحها للبيع في الأشهر المقبلة لعام 2023، ولا تزال كيا تبيع سيارة Borregoذات الهيكل على الإطار في سوقها المحلي حيث تسمى سيارات الدفع الرباعي القوية Mohave.