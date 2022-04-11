تمثيل الكوميديا أصعب بالنسبالي.. سما إبراهيم عن مشاركتها في الكبير أوي 6

قالت الفنانة سما إبراهيم، إن ظهورها المميز في مسلسل الكبير أوي 6 يرجع إلى تشجيع أسرتها لها، قائلة: "أنا مُدينة بكامل الفضل لـ مامتي وبابايا وأخويا وأختي .. لأنهم كانوا بيدعموني وبيشجعوني جداً وده بعد كرم ربنا عليا طبعاً".



وكشفت سما إبراهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على فضائية "الأولى"، عن سر إطلاق عليها اسم "الكبيرة فحت"، قائلة: "الإسم ده طلع من مخرج المسلسل أحمد الجندي، ومن أحمد مكي .. كل تفصيلة قدمتها في المسلسل كانوا هما صناعها قبل مني، وكان ليهم الخط الأول".



وتابعت الفنانة قائلة: "احنا كممثلين بناخد اللقطة في الآخر، لكن ده بيبقى ناتج عن تعب المخرج و الكاتب، وجميع المسئولين عن العمل".



وأردفت سما إبراهيم: "فريق العمل كان بنسبالي في حالة رائعة"، مشيرة إلى أن تمثيل الكوميديا أصعب بكثير، معقبة: "الفنان عشان يخش القلب بالنسبة للمُشاهد، لازم يكون مصدق الشخصية اللي هو بيمثلها".