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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمونة: كيروش لم يكن لديه الرغبة في الاستمرار مع المنتخب

كيروش
كيروش

أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني و الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي مساء اليوم ، لم يكن لديه لديه الرغبة في الإستمرار مع الفراعنة.

 

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :  " رغبة كارلوس كيروش كانت الرحيل عن المنتخب الوطني خاصًة بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم بقطر 2022 ، ومن قبله خسارة لقب أمم إفريقيا و خسارة كأس العرب ".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بشكل ودي.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.

قبل أن يعلن كيروش رحيله بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

 

قاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.

سمير كمونة النادي الأهلي كارلوس كيروش كأس العالم أمم أفريقيا كأس العرب

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