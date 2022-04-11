محمد نجاتي: ازاي منة عرفة تقولي مش عاوزة اتشال

حزين إنه بعد 30 سنة تمثيل أول مرة أبقى ترند بسبب خناقة..

عبر الفنان محمد نجاتي، عن عميق استغرابه لموضوع ركوب الترندات، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح منتشرا بشكل واسع النطاق.



وأضاف محمد نجاتي، في حوار مع الإعلامية ياسمين علي، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"احنا بقينا في زمن الترندات، وممكن تتعبي وتشتغلي وده كله أمام الترند لا شيء".

وتابع الفنان محمد نجاتي، أن :"هناك ناس تانية تعمل شائعات تتصدر بها الترند واجرهم يزيد".

وأكمل الفنان محمد نجاتي، أن :"جاءت لي منة عرفة وطلبت مني أنها مش عايزه تتشال"، متابعا: "إزاي منة عرفة تقولي مش عاوز أتشال، حزين إنه بعد 30 سنة تمثيل أول مرة أبقى ترند بسبب خناقة".