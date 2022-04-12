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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية ببلاو ومركز شباب بانوب

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى ديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرية ببلاو وأعمال تطوير مركز شباب بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط.

 وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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رافقه خلال الجولة النائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهير فولي عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزي ديروط ومنفلوط والمهندس أحمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزي ديروط ومنفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال. 


حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية ببلاو التابعة لمركز ديروط والتي يجرى انشائها بتكلفة 31.7 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوى من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والادارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر معلنًا دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.


كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط وتتضمن الأعمال إنشاء الأسوار وتطوير المقر وانشاء ملعب خماسي وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى واستمع إلى شرح من المهندس محمد عادل لمعدلات التنفيذ مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة.


وقال المحافظ إنه يجرى إنشاء واحلال وتجديد عدد 85 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة 362 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتًا ان النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتى تستهدف في محافظة أسيوط تنفيذ 137 وحدة صحية ومركز صحي شامل بالقرى الأكثر احتياجًا وفقاً للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين موجهاً بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.


وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى .

 

ولفت إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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أسيوط محافظ أسيوط اخبار اسيوط حياة كريمة المبادرة الرئاسية مركز ديروط

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