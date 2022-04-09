محافظ أسيوط يبحث التوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ، المهندس عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ، لبحث التوسع فى فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم .



ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بضرورة التنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين مؤكدًا التصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، مؤكدا أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العب عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء لافتًا إلى ضروة تضافر وتوحيد كافة الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد المحافظ على الجهود التى تمت بفتح منافذ متحركة وثابتة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها وخاصة مع زيادة الاقبال على السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وسد احتياجات المواطنين والتى توفر المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة.

وناشد جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والأحزاب بالمشاركة فى المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.



وأشار المحافظ إلى تنفيذ معارض "أهلاً رمضان" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منوهاً عن افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" تصل إلى 16 معرض بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة منها المعرض الرئيسى بمقر الغرفة التجارية بحى شرق ، فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.