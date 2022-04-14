أحمد العيسوي: صدفة جمعتني بزوجتي إيناس عز الدين .. فيديو

وجه المطرب أحمد العيسوي التحية لزوجته الفنانة إيناس عز الدين، قائلا إنها "بنت الأصول وعشرة العمر وحب العمر كله، وأم أولاده محمد ونغم".

موضحا أن العلاقة الزوجية بينهما في ظل وجود معجبين لكل طرف منهما، جيدة ويحترم كل طرف مشاعر الآخر.



وقال المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه يتناقش مع زوجته في الأدوار التي تقدمها على التلفزيون وفي السينما، ونتشاور أيضا في الأعمال المعروضة عليّ، موضحا أنه إذا رفض أحد أدوارها يخبرها بذلك ويترك لها حرية الاختيار، وهي تقوم بذات الأمر معه، موضحا أنها إذا رفضت إحدى الأغنيات المعروضة عليه قد يقوم بغنائها لأنها تعجبه.



وتابع أحمد العيسوي، "أنه في المنزل يفصل بين كونه فنان وأب وزوج"، قائلا: "أنا طيب جدا ورومانسي جدا، واتجوزت مراتي عن قصة حب، واتقابلنا صدفة في مدينة الإنتاج الإعلامي وبدأت قصة الحب بيننا منذ عام 2003".



ولد أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.



تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.

