عبادة خصها الله بأكثر من آية في القرآن الكريم لفضلها.. تعرف عليها| فيديو

قال الشيخ محمد عبد ربه من علماء وزارة الأوقاف، إن العفو من الصفات النبيلة التي حث عليها الإسلام ، والعفو معناه التجاوز والصفح والمغفرة ، والصفح هو ان تعفو عن الشخص الي أساء لك ، بعد أن تمكنت منه ابتغاء مرضاة الله وطمعا في ثوابه الذي اعده للعافين من الناس في الدنيا والآخرة .

وأضاف عبد ربه خلال برنامج “ نصائح للصائمين ” المذاع عبر صفحة “ صدى البلد” الرسمية بالفيسبوك قائلا: إن الله تعالى ذكر هذه الطاعة في أكثر من موضع بالقرىن الكريم لفضلها وعظم ثوابها ، فقال في محكم آيته: “ والكاظمين الغيظ والعافين الناس ” ، لافتا الى ان العفو من أهم الصفات التي يجب ان يتصف بها العبد المؤمن .

وأوضح أن من يتصف بالعفو فهو صاحب قلب مطمئن وعقلية راجحة ونظرة بعيدة ، لأن العفو يجعل من العدو اللدود صديق حميم ، ومن الحقود شخص صديق مخلص لك ، ومن الشخص الغريب شخص قريب لك ، مؤكد ا ان العفو صفة من صفات االله عز وجا فهو عفو يحب العفو ،فلماذا لا نتصف بهذه الصفة .

وتابع: اتصف النبي بالعفو ايضا فقد عفا عن أهل مكة رغم انهم اساءوا له كثيرا ، فقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء ، وقد عفا عن قاتل حمزة بن عبد المطلب ، لافتا الى ان سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وأبلغه بأن الله يأمرك بأن تعفو و تصفح فأنزل قوله تعالى “ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ” ،وهذ الآية معناها أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك ، وتعطي من حرمك .