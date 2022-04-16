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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عبادة خصها الله بأكثر من آية في القرآن الكريم لفضلها.. تعرف عليها| فيديو

صدى البلد

قال الشيخ محمد عبد ربه  من علماء وزارة الأوقاف، إن العفو من الصفات النبيلة التي حث عليها الإسلام ، والعفو معناه التجاوز والصفح والمغفرة ، والصفح هو ان تعفو عن الشخص الي أساء لك ، بعد أن تمكنت منه ابتغاء مرضاة الله وطمعا في ثوابه الذي اعده للعافين من الناس في الدنيا والآخرة .

 

وأضاف عبد ربه خلال برنامج “ نصائح للصائمين ” المذاع عبر صفحة “ صدى البلد” الرسمية بالفيسبوك قائلا: إن الله تعالى ذكر هذه الطاعة في أكثر من موضع بالقرىن الكريم لفضلها وعظم ثوابها ، فقال في محكم آيته: “ والكاظمين الغيظ والعافين الناس ” ، لافتا الى ان العفو من أهم الصفات التي يجب ان يتصف بها العبد المؤمن .

 

وأوضح أن من يتصف بالعفو فهو صاحب قلب مطمئن وعقلية راجحة ونظرة بعيدة ،  لأن العفو يجعل من العدو اللدود صديق حميم ، ومن الحقود شخص صديق مخلص لك ، ومن الشخص الغريب شخص قريب لك ، مؤكد ا ان العفو صفة من صفات االله عز وجا فهو عفو يحب العفو ،فلماذا لا نتصف بهذه الصفة .

 

وتابع: اتصف النبي بالعفو ايضا فقد عفا عن أهل مكة رغم انهم اساءوا له كثيرا ، فقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء ، وقد عفا عن قاتل حمزة بن عبد المطلب ، لافتا الى ان سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وأبلغه بأن الله يأمرك بأن تعفو و تصفح فأنزل قوله تعالى “ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ” ،وهذ الآية معناها أن  تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك ، وتعطي من حرمك .

 

العفو نصائح للصائمين

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