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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهات الفرق المصرية المتمثلة في بيراميدز والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقي.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

سيمبا X أورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

الاتحاد X الأهلي طرابلس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بيراميدز X  مازيمبي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

المصري البورسعيدي X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 4 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 3:15 ظهرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium  

وست هام يونايتد  X بيرنلي – الساعة 3:15 ظهرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium  

      
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

غرناطة X   ليفانتي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1  

أتلتيكو مدريد X إسبانيول – الساعة 4:15 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

إشبيلية X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد X بايرن ميونخ – الساعة 3.30 عصرا                

هوفنهايم Xجروتر فيورث – الساعة 5:30 مساء              

يونيون برلين X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 مساء                      

باير ليفركوزن X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء                        

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X لوريان – الساعة 1 ظهرا  

تروا X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا          

نانت X أنجيه – الساعة 3 عصرا                  

ميتز X كليرمون فوت – الساعة 3 عصرا              

مونبلييه X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا                      

ليون  X بوردور – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمان X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء 

مباريات مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة بيراميدز المصري البورسعيدي X مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

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