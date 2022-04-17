مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهات الفرق المصرية المتمثلة في بيراميدز والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقي.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

سيمبا X أورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الاتحاد X الأهلي طرابلس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بيراميدز X مازيمبي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

المصري البورسعيدي X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 3:15 ظهرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد X بيرنلي – الساعة 3:15 ظهرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X ليفانتي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X إسبانيول – الساعة 4:15 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

إشبيلية X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد X بايرن ميونخ – الساعة 3.30 عصرا

هوفنهايم Xجروتر فيورث – الساعة 5:30 مساء

يونيون برلين X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 مساء

باير ليفركوزن X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X لوريان – الساعة 1 ظهرا

تروا X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا

نانت X أنجيه – الساعة 3 عصرا

ميتز X كليرمون فوت – الساعة 3 عصرا

مونبلييه X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا

ليون X بوردور – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمان X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء