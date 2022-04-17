مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 17 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهات الفرق المصرية المتمثلة في بيراميدز والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقي.
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
سيمبا X أورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الاتحاد X الأهلي طرابلس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بيراميدز X مازيمبي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
المصري البورسعيدي X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 3:15 ظهرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
وست هام يونايتد X بيرنلي – الساعة 3:15 ظهرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X ليفانتي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X إسبانيول – الساعة 4:15 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو X سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
إشبيلية X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أرمينيا بيليفيلد X بايرن ميونخ – الساعة 3.30 عصرا
هوفنهايم Xجروتر فيورث – الساعة 5:30 مساء
يونيون برلين X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 مساء
باير ليفركوزن X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X لوريان – الساعة 1 ظهرا
تروا X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا
نانت X أنجيه – الساعة 3 عصرا
ميتز X كليرمون فوت – الساعة 3 عصرا
مونبلييه X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا
ليون X بوردور – الساعة 5 مساء
باريس سان جيرمان X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء