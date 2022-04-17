أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 17-4-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد، الموافق 17 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:



أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدينار الكويتي للشراء 57.8026 جنيه و 60.3835 جنيه للبيع.



وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.8886 جنيه و4.912 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.9928 جنيه و 5.0151 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.416 جنيه و 48.8594 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.5736 جنيه و 47.8491 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7051 جنيه و 5.0604 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.5216 جنيه و 26.0169 جنيه للبيع.