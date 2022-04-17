عشان تبقى شيك.. إتيكيت عزومات وسهرات البوفيه المفتوح بـ شهر رمضان|بالخطوات

قالت الدكتورة دعاء بيرو خبيرة الايتكيت والعلاقات الإنسانية والمتحدث التحفيزى، أن تكثر التجمعات بين الأشخاص على موائد الإفطار والحضور في رمضان وكثير منهم يفضل التغيير والأكل فى أماكن غير البيوت فيذهبون لفنادق أو نوادى أو مطاعم لتناول الإفطار معا وكثير من هذه الأماكن تحرص على أن يكون أكثر شهية فى الشهر الفضيل فتعتمد على أن يقدم الإفطار على هيئة البوفيه المفتوح لجذب أكبر عدد من الزبائن، وبعيدا أيضا عن تعب ومجهود العزومات التى تقام بالبيوت تحرص كثير من الأسر على دعوة ضيوفهم في المطاعم التى تقدم الطعام بهذه الطريقة.

كشفت دعاء بيرو في تصريحات لـ صدى البلد، عن الأسلوب اللائق والسلوك المناسب لتناول الطعام من البوفيه المفتوح في رمضان، وأهم قواعد اتيكيت الأكل في الأوبن بوفيه سواء كان في المطاعم والفنادق وفى القرى السياحية او فى الأماكن الأخرى ...

إتيكيت الأكل فى البوفيه المفتوح

-لابد من تجنب البدء في تناول الطعام والذهاب لملء الطبق، قبل أن يسمح لك أصحاب الدعوة وانتظر توجه ضيوف الشرف أولاً ثم باقى المدعوين مع السماح لكبار السن فى التقدم قبلك.

-لا يفضل إرسال الأطفال لجلب الطعام لأنهم غير مؤهلين.

-لابد من تجنب أخذ وقت كبير فى اختيار حجم الطبق بل يجب أن تقوم بأخذ أول طبق أمامك دون قضاء وقت طويل فى مثل هذه الخطوة.

-لا تتذوق الطعام من أجل تجربته أثناء وقوفك عند البوفيه ولا تقف مدة طويلة عند كل صنف حتى تتيح فرصة لغيرك ليتناول هو الآخر ما يشاء من البوفيه.

-عند اختيار الطعام من الأوبن بوفيه ذوقيا يجب اختيار نوع واحد بمعنى إن كنت من هواة أكل الأسماك ضع فى طبقك ماله علاقة بأكل الأسماك فقط دون أخذ صنفين مختلفين مثل أسماك ولحوم .

-و من أهم الأشياء أيضا التى يجب مراعاة الإتيكيت بشأنها فى الأوبن بوفيه يجب أولا الحصول على الشوربة ثم الطبق الرئيسي وبقية الاصناف ثم السلطة والمقبلات ثم الحلويات.

-بالنسبة للخبز فيتم تناوله بالأداة المخصصة لذلك عند ملء الطبق أما عند تناول الخبز فيتم تقطيع الخبز باستخدام الأيدى لا بالشوكة أو بالسكينة، لذا يتم وضع الخبز على أحد جوانب الطبق الخاص بنا.

-توجهى بالتحية إلى من تعرفينهم اثناء وقوفك بالصف ولكن بدون أحاديث جانبية حتى لا تعيقى حركة الصف

-لا تتناول أكثر من طبق أثناء ذهابك إلى البوفيه المفتوح ولا يجب الحصول على كل الطعام مرة واحدة، يمكنك الذهاب مرتين أو ثلاثة لتأخذ كل ما ترغب .

-يجب الانتهاء من الطعام الموجود في الطبق وعدم ترك أى شىء واذا رغبت فى الحصول على مزيد من الطعام لأصناف أخرى لم تأكلها يجب الحصول على طبق جديد نظيف

-وفى حالة وجود حلويات بعد الحادق، نذهب مرة أخرى إلى البوفيه ونأخذ منه ما سنأكله بالفعل فقط دون تبذير، فليس من اللائق وضع أصناف الطعام الحادق و الحلو في طبق واحد.

- لا تأخذ الطعام بيدك

لا تأخذ أبداً أي من أنواع الأطعمة بيدك بل القطيها بالماسك الموجود على رأس كل صينية من صواني البوفيه فهو مخصص لذلك، كما يوجد ملعقة عند كل صنف يجب عند الاختيار استخدام تلك الملعقة فى الغرف ووضعها مكانها فلا يمكن استخدام ملعقة واحدة لغرف كل الأصناف.

-لا تدخل عكس الصف

إذا كان هناك زحاماً على البوفيه المفتوح عليك أن تنتظر في الصف في مكانك فلا تستبق الحاضرين وتجنب التدافع بقوة ولا تدخل أبداً عكس الصف ولا تحاول أن تتقدم الآخرين أو تخترق زوجين، التزم بدورك فى الصف والسير يكون حسب الخط المستقيم وليس عكسه.

-لا تحدث ضوضاء أو شغب

إذا كانت أصناف الأطعمة المقدمة في البوفيه المفتوح غير ناضجة أو لا تعجبك فلا تحدث شغب أو تتحدث إلى أي من الواقفين يمكنك التقاط بعض الأطعمة الأخرى إذا لم توجد نوعية الطعام التي تفضلها.

- راقب كميات الأطعمة

حدد الكمية التي ترغب بتناولها فقط من الأطعمة التي تفضلها، ولا تهدر الأطعمة أبداً ضع فقط كمية الطعام التي سوف تتناولها بالفعل ويمكنك التوجه و ملء الطبق مرة أخرى إذا شعرت أنك ما زلت جائع.

- نسق طبقك

كون مرتب لا تضع الأطعمة فوق بعضها حتى يكون منظر طبقك لائقاً ولا تلفت إليك أنظار المدعوين وأيضاً حتى تستطيع أن تميز الأطعمة ضع كل فئة من الطعام في جانب من جوانب الطبق.

- اختار الأطعمة سهلة التناول

اختر الأطعمة التي لا تؤثر على مظهرك أثناء التناول وخاصة إذا كنت لا تجيد استخدام الأكل بالشوكة والسكين لضرورة الحفاظ على قواعد اتيكيت تناول الطعام في الأماكن العامة.

- إذا لم يعجبك طعم الأكل المقدم

بهدوء حاول أن ترفع منديل إلى فمك ثم ضع اللقمة التي في فمك في المنديل دون أن يلاحظ أحد ثم ارفع منديلاً آخر لمسح ما حول فمك ولا تُبدي رأيك في الأطعمة أمام الأخرين ولكن احتفظ برأيك لنفسك وتناول صنفاً آخر من الطعام.

-فور دخولك لملء الطبق تابع بنظرك نظام ترتيب المائدة والأصناف سريعا وتبين ما إذا كان هناك لافتات على المائدة, باسم كل صنف عند كل نوع من الطعام وعادة ما تكون موجودة.. وهذا سيسهل عليك اختيار ما تريده من الطعام عند ملء الطبق وإنجاز مهمتك سريعا وإعطاء فرصة لباقى المدعوين.

- أثناء تناول وملء الطبق، إذا لاحظت أن صنفاً معيناً تفضله من الطعام الموجود محدود الكمية, فبادر بتناول ما تحتاجه منه.

- لا تملأ طبقك عن آخره، فيجب أن تتراجع للوراء قليلاً عند كل صنف بعد عدة ثوان لتعطى الفرصة لغيرك ليملأ طبقه.

- لاحظ أن المطاعم والفنادق يكون لديها عادة عدد كبير من الأطباق النظيفة وأدوات التقطيع والملاعق, ولذا يمكنك أن تأخذ طبقاً جديداً أو تطلب من الجرسون طبقاً أخر أو أى أداة للتقطيع كلما احتجت لذلك، و احذر من مسح الطبق بالمنديل الورقى أو محاولة تنظيفه للحصول على صنف آخر من أصناف الطعام, فذلك سلوك غير لائق.

-وعند قيامك لتأتى بالمزيد من الطعام، ضعى فوطة الطعام الخاصة بك على الكرسى هذا معناه إنك سوف تعود إلى مكانك مرة أخرى.

-لا يجوز اختيار الأصناف ومن ثم التفكير وإعادتها لأماكنها وأخذ أصناف أخرى، هذا غير مقبول بالمرة .

-أما إذا كان نظام البوفيه المفتوح يتطلب تناول الطعام أثناء الوقوف فإن من أهم ما يجب أن تراعيه ألا تملأ طبقك بقدر كبير من الطعام حتى يمكنك تناول طعامك بارتياح, وحتى تتجنب سقوط جزء من الطعام على الأرض.

-إذا وقع بعض الطعام منك على الأرض بشكل غير مقصود، فعليك وقتها استدعاء الجرسون أو الشخص المسئول عن النظافة للتعامل مع الموقف بالشكل الصحيح، أما إذا تساقط منك على الأرض شوكة أو سكينة أو أى أداة من أدوات المائدة فلا تأخذها مرة أخرى و لكن تطلب من الجرسون بذوق أخرى جديدة للاستعمال.

-عند الجلوس لتناول الطعام قم بفرد فوطة الطعام على فخديك، و يفضل ترك مسافة مناسبة بينك وبين الأشخاص المجاورين لك، ولابد من تجنب وضع أمتعتك الخاصة على طاولة الطعام.

-تجنب التحدث أثناء مضغ الطعام أو الاستعانة بأدوات المائدة للإشارة أثناء الكلام أو استخدام الهاتف أثناء تناولك للطعام ويفضل غلقه أثناء الأكل.

-بعد الانتهاء من الطعام لا يؤخذ الطبق الفارغ إلى البوفيه مرة أخرى بل يترك مكانه، فالجرسون سوف يأتى لأخذ كافة الأطباق الفارغة مرة أخرى.

-عند الانتهاء من الطعام تماما ضع السكنية والشوكة فى منتصف الطبق بشكل رأسى وضع فوطة الطعام على الجانب الأيسر من الطبق الرئيسي.

-وبهذا تتجنب هدر الطعام و تقديم الفائض من الطعام للمحتاجين وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم، بدلاً من إلقائه في القمامة مع الحرص على التأكد من سلامة الطعام وصلاحيته قبل التبرع به.