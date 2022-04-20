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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 338 منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بالجيزة

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابعة لمديرية التموين والقوات المسلحة والكائنة بمنطقة الطوابق بحي الهرم وذلك في اطار المتابعات الميدانية لحالة الاسواق والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها . 

وقد اطمئن المحافظ علي توافر السلع والمنتجات بالمنافذ وجوده المعروضات مشيرا   انه تم توفير 338 منفذ ثابت و 224 منفذ متحرك لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطه ومديريتى التموين والزراعة وذلك استمراراً لمجهودات المحافظة لمحاربة الغلاء . 

وأكد راشد  أن المنافذ تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين . 

ولفت إلى أن المنافذ تعمل علي مدار اليوم سواء قبل أو بعد الافطار لتوفير كافه احتياجات المواطنين.


وقد حرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في المنافذ والاسعار المطروحة مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في اقامه المنافذ وتوفير كافه احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لما تتيحه من معروضات ذات جودة عالية وبأسعار اقل من السعر السوقي.

رافق المحافظ خلال تفقد المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وحسن موافي رئيس حي الهرم وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة واسعد منادي مدير مديرية الزراعة واشرف تامر رئيس حي الطالبية .
 

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محافظ الجيزة الجيزة مديرية الزراعة مديرية التموين السلع الغذائية السلع المعروضة مديرية التموين بالجيزة

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