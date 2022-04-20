24 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، منها السفينة السنغافورية العملاقة MAERSK HUSTON التى يبلغ طولها 353 مترا والغاطس 16.5 والحمولة الكلية 153744 طنا، وسوف تقوم بتفريغ 2181 حاوية وشحن 841 حاوية بالميناء، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي بضائع عامة بعد الانتهاء من تفريغ 1146 سيارة من السفينة AH SHIN، وكذا الانتهاء من شحن 4600 طن صودا كاوية من السفينة FALESIA، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.