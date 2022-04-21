الغضبان يشيد بمزارعي شرق بورسعيد بعد زيادة إنتاجية الفدان

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة

وأكد محافظ، بورسعيد خلال تفقده عملية حصاد محصول القمح، على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لافت أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة

وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، وموجهًا بتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، وتبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 طن، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي، كما يخصص حافز إضافي 65 جنيه لكل أردب يورده المزارع.