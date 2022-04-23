عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 23 أبريل 2022 بعد تراجعها أمس بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب دون مصنعية

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت 1234 جنيها مقابل 1246 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت 1080 جنيها مقابل 1090 أمس.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت إلى 925 جنيها مقارنة بـ 934 جنيها أمس الجمعة.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 719 جنيها.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت مسجلا 8640 جنيها مقابل 8720 جنيها أمس الجمعة.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1939 دولار للأوقية.


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

نجاة امرأة من الموت أسفل عجلات قطار في الأرجنتين| فيديو

تحديد أكواد الشبكات والبيع للمستهلك أبرزها.. تعرف على مهام جهاز تنظيم سوق الغاز

ذكر مستجاب بعد شروق الشمس .. لا تغفل عن هذه التيجان السبع

23 إبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

إيرلندا تمنح السجناء فرصة لتغيير نمط الحياة عن طريق الخيول .. تفاصيل

لافروف : تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائق سرية تفضح الخطط الأمريكية لتفجير القمر بالنووي

أحلى من أوروبا.. 50 صورة ترصد جمال ممشى أهل مصر الساحر| شاهد

تمساح ضخم يتجول بين المنازل في حي سكني|فيديو

بحضور بدر بانون.. الأهلي يطيح بالرجاء المغربي ويواجة وفاق سطيف في الدور قبل النهائي

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ