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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أيمن سلامة: أكتر واحدة ارتحت معاها ريهام حجاج.. وإيناس الدغيدي "ظالمة"

أيمن سلامة
أيمن سلامة

حل السيناريست أيمن سلامة، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، ونعرض في التقريرالتالي أبرز التصريحات:
 

استضافت السبكي ضدي | أيمن سلامة: إيناس الدغيدي "ظالمة".. فيديو

هاجم السيناريست أيمن سلامة، المخرجة إيناس الدغيدي، قائلًا:" ظالمة.. هاجمتني  واستضافت المنتج أحمد السبكي ضدي، رغم أن عمرنا ما التقينا، ومفيش أي علاقة بيننا".

 وقال أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، لا يمكن له أن يعمل مع محمد سامي مجددا، ولن يقبل بعمل مع الفنانة إيناس الدغيدي إطلاقًا.

 

امرأة تتزوج وتغني.. أيمن سلامة: صباح ليست نموذجًا لعمل فني ..فيديو

أكد السيناريست أيمن سلامة، إن كتاباته رواياته الفنية لكل النجمات من منطلق فني، مضيفًا:"  كتبت رواياتي لكل النجمات بما يرضىالله".

وكشف أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، حقيقة سرقة مسلسل"الشحرورة" منه،قائلًا:"جلست مع الراحلة صباح، ولكن اكتشفت أنها لا تستوعب مسلسل وليست النموذج الذي يمكن تقديمه في عملفني.. فهي مجرد سيدة تتزوج رجال وبتغني".  

ريهام حجاج بريئة.. أيمن سلامة: اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد يرجع لظروفه الصحية

كشف السيناريست أيمن سلامة، حقيقة تدخل بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج، بالتعديل في سيناريو مسلسل، "يوتيرن"، وهو ماتسبب في إعلان الفنان توفيق عبدالحميد اعتزاله التمثيل، قائلًا: "أقسم بالله، ريهام ما تعرف مكان المونتاج فين.. ودورها ممثلة فقط".

وشدد أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن ريهام حجاج لم تتدخل فيشيء ولا علاقة لها لا بالتأليف ولا بالإخراج.


 أيمن سلامة: نقابة المهن التمثيلية أكدت عدم سرقة فيلم بنات ثانوي.. فيديو

رد السيناريست أيمن سلامة، على اتهامات الكاتبة رشا سمير له بسرقة واقتباس رواية "بنات في حكايات" وتحويلها إلى فيلمسينمائي يحمل اسم "بنات ثانوي" دون الحصول على موافقتها.

وقال أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن فيلم بنات ثانوي، فكرةقديمة، وهناك لجان مختصة من نقابة المهن التمثيلية، أكدت أن الراوية بعيدة كل البعيد عن السيناريو. 

السيناريست أيمن سلامة: أكتر واحدة ارتحت معاها "ريهام حجاج".. فيديو

قال السيناريست أيمن سلامة، إنه تربطه علاقة صداقة وأخوة قوية مع الفنانة ريهام حجاج، مضيفًا:"أنضف وأجمل وأطيب واحدةاشتغلت معاها، وهي أخت وصديقة عزيزة جدًا، وفوق الوصف.. منتهى الهدوء والجمال، وأكتر واحدة ارتحت معاها".

وأضاف أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه لا يعلم سر الهجوم علىريهام حجاج.

بسمة وهبة ايناس الدغيدى الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج أحمد السبكي الاعلاميه بسمة وهبة المخرجة إيناس الدغيدي برنامج العرافة إيمن سلامة لكل مسلسل الشحرورة الراحلة صباح

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