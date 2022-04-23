ريهام حجاج بريئة.. أيمن سلامة: اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد يرجع لظروفه الصحية

كشف السيناريست أيمن سلامة، حقيقة تدخل بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج، بالتعديل في سيناريو مسلسل، "يوتيرن"، وهو ما تسبب في إعلان الفنان توفيق عبدالحميد اعتزاله التمثيل، قائلًا: "أقسم بالله، ريهام ما تعرف مكان المونتاج فين.. ودورها ممثلة فقط".

وشدد أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن ريهام حجاج لم تتدخل في شيء ولا علاقة لها لا بالتأليف ولا بالإخراج.

ظروف صحيه

وأضاف: اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد يرجع لظروفه الصحية، مضيفًا: "عندي ثقة في تراجعه عن الاعتزال، وريهام فنانة واعية".