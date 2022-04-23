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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن سلامة: نقابة المهن التمثيلية أكدت عدم سرقة فيلم بنات ثانوي.. فيديو

السيناريست أيمن
السيناريست أيمن سلامة

رد السيناريست أيمن سلامة، على اتهامات الكاتبة رشا سمير له بسرقة واقتباس رواية "بنات في حكايات" وتحويلها إلى فيلم سينمائي يحمل اسم "بنات ثانوي" دون الحصول على موافقتها.

وقال أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن فيلم بنات ثانوي، فكرة قديمة، وهناك لجان مختصة من نقابة المهن التمثيلية، أكدت أن الراوية بعيدة كل البعيد عن السيناريو. 

هل تدخلت ريهام حجاج في قرار اعتزال توفيق عبد الحميد؟.. السيناريست أيمن سلامة ينهي الجدل
 

كشف السيناريست أيمن سلامة، حقيقة تدخل بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج، بالتعديل في سيناريو مسلسل "يوتيرن"، وهو ما تسبب في إعلان الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل، قائلًا: "أقسم بالله، ريهام ما تعرف مكان المونتاج فين.. ودورها ممثلة فقط".

وشدد أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، على أن ريهام حجاج لم تتدخل في شيء، ولا علاقة لها لا بالتأليف ولا بالإخراج، واعتزال الفنان توفيق عبد الحميد يرجع إلى ظروفه الصحية، مضيفًا: "عندي ثقة في تراجعه عن الاعتزال، وريهام فنانة واعية".

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