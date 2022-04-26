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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو بـ 20.16 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 26 أبريل

أسعار العملات
أسعار العملات

ينشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار اليومية والخاصة بالأسعار، ومنها سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 26 أبريل، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.58 جنيه للبيع، و18.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  20.16 جنيه للبيع و19.94 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.21 جنيه للبيع و23.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.95 جنيه للبيع و4.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  60.82 جنيه للبيع و58.33 للشراء.

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