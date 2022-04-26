7 أطعمة تضر بصحة القولون.. تعرف عليها

أطعمة عديدة يجب التوقف عن تناولها لمين يعانون من القولون وأعراضه المزعجة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث

1. البروكلي



البروكلي. غني بالألياف ، ويساعد على تحسين صحتك ، و لأن البروكلي يستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أيضًا أن يسبب الانتفاخ. لذلك ، تجنب تناول البروكلي بأي شكل من الأشكال

2. البقوليات

البقوليات غنية أيضًا بالألياف الغذائية التي تؤدى إلى تهييج بطانة القولون ، مما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

3. المشروبات الغازية

المشروبات الغازية والسكرية التي تروي عطشك يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة لقولونك. يمكن أن تتهيج بطانة القولون ، المتقرحة بالفعل علاوة على ذلك ، فإن المشروبات الغازية مليئة بالسكر والكافيين ، مما قد يجعلك تشعر بالانتفاخ.

4. الشاي والقهوة



يحتوي كل من الشاي والقهوة على مادة الكافيين التي تهيج بطانة القولون. لذلك ، من الأفضل تجنب الشاي والقهوة إذا كنت تعاني من التهاب القولون التقرحي.

6. الشوكولا

تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين والسكر ، وكلاهما يمكن أن يسبب تهيجًا شديدًا للبطانة الداخلية للقولون. يؤدي السكر إلى تفاقم الإسهال ، ويزيد الكافيين

7. الأطعمة الدسمة والدهنية



الأطعمة الدسمة والدهنية التي تحتوي على كميات كبيرة من المايونيز والزبدة والجبن والسمن والدهون الحيوانية وما إلى ذلك يمكن أن تهيج البطانة الداخلية للقولون.