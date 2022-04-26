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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أطعمة تضر بصحة القولون.. تعرف عليها

صدى البلد

أطعمة عديدة يجب التوقف عن تناولها لمين يعانون من القولون وأعراضه المزعجة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث 

1. البروكلي


 البروكلي. غني بالألياف ، ويساعد على تحسين صحتك ،  و لأن البروكلي يستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أيضًا أن يسبب الانتفاخ. لذلك ، تجنب تناول البروكلي بأي شكل من الأشكال

2. البقوليات

البقوليات غنية أيضًا بالألياف  الغذائية التي تؤدى إلى تهييج بطانة القولون ، مما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

3.  المشروبات الغازية

 

المشروبات الغازية والسكرية التي تروي عطشك يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة لقولونك. يمكن أن تتهيج بطانة القولون ، المتقرحة بالفعل علاوة على ذلك ، فإن المشروبات الغازية مليئة بالسكر والكافيين ، مما قد يجعلك تشعر بالانتفاخ.

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4. الشاي والقهوة


يحتوي كل من الشاي والقهوة على مادة الكافيين التي تهيج بطانة القولون. لذلك ، من الأفضل تجنب الشاي والقهوة إذا كنت تعاني من التهاب القولون التقرحي.

6. الشوكولا

 تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين والسكر ، وكلاهما يمكن أن يسبب تهيجًا شديدًا للبطانة الداخلية للقولون. يؤدي السكر إلى تفاقم الإسهال ، ويزيد الكافيين 

7. الأطعمة الدسمة والدهنية


الأطعمة الدسمة والدهنية التي تحتوي على كميات كبيرة من المايونيز والزبدة والجبن والسمن والدهون الحيوانية وما إلى ذلك يمكن أن تهيج البطانة الداخلية للقولون.

 

أطعمة القولون البروكلي البقوليات المشروبات الغازية القهوة الشاي health

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