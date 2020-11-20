يهدف علاج القولون العصبي إلى تخفيف الأعراض، عادة ما يتم اقتراح العلاجات المنزلية قبل استخدام الدواء، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم طرق العلاج المختلفة لعلاج القولون العصبي.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق التى يمكنك تنفيذها فى المنزل لعلاج القولون و طريقة تنظيف القولون بالاعشاب.

طريقة تنظيف القولون فى المنزل:



تساعد بعض العلاجات المنزلية أو تغييرات نمط الحياة في تخفيف أعراض القولون العصبي لديك دون استخدام الأدوية، تتضمن أمثلة هذه التغييرات في نمط الحياة ما يلي:





المشاركة في التمارين البدنية المنتظمة

التقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تحفز الأمعاء

تناول وجبات أصغر

تقليل التوتر

أخذ البروبيوتيك (البكتيريا "الجيدة" التي توجد عادة في الأمعاء) للمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ

تجنب الأطعمة المقلية أو الحارة

طريقة تنظيف القولون العصبي بالأعشاب الطبيعية :

اليانسون:



يساهم اليانسون في تهدئة الأعصاب والمزاج،ويعد مصدرا هاما للتخفيف من اعراض القولون.



اطعمه تساعد في تنظيف القولون، وفقا لما ذكره موقع " boldsky " .



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التفاح







يعتبر التفاح من بين الفواكه التي يتم استهلاكها بكثرة وهي غنية بالألياف والبوليفينول. البكتين (نوع من الألياف) في التفاح يعمل كمواد حيوية ويخدم كغذاء لبكتيريا الأمعاء ، والتي بدورها تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاء.







السبانخ







تمتلك السبانخ على نسبة عالية من الألياف حيث تمزج بشكل فعال الأمعاء في القولون وتضمن انتقالًا سلسًا عبر الأمعاء مما يقلل من الألم.



عصير البرقوق







يعد البرقوق ملين طبيعي ويحسن من تواتر التبرز ويخفف من الإمساك. عصيره يساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي خاصة عند تناوله في الصباح.



الثوم





