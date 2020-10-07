بدون أدوية.. 10 طرق طبيعية لتطهير القولون

يلعب القولون دورا كبيرا فى حياتنا فهو المسئول عن عملية توصيل الفضلات والمواد التى لا يحتاجها الجسم من المعدة لجهاز الإخراج وبالتالي فهو من أكثر أجزاء الجسم المعرضة لتراكم السموم مما يجعله فى حاجة للتطهير حتى لا يصاب بأى اضطرابات.





" توجد 10 طرق طبيعية تساعد فى تطهير القولون من المواد الضارة ، ابرزها: وفقا لما ذكره موقع " medicinenet

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تدفق الماء : شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم . ينصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من المفيد تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.





تدفق الماء المالح: من المفيد خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع الماء الفاتر وشربه على معدة فارغة. يحفز حركات القولون في غضون بضع دقائق. يمكن القيام بذلك مرتين في اليوم.





النظام الغذائي الغني بالألياف : الألياف هي عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها. تساعد الألياف على زيادة حجم المادة الزائدة في القولون. يمكنهم تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء. كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.





ماء الليمون والعسل: يُمزج عصير الليمون الطازج مع ملعقة من العسل ورشة ملح مع الماء الدافئ ويُشرب على معدة فارغة في الصباح.

العصائر والعصائر: وتشمل صيام وعصير الفواكه والخضروات. تساعد العصائر المصنوعة من التفاح والليمون والصبار في تطهير القولون. كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.





البروبيوتيك : تساعد البروبيوتيك على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء. تعتبر الأطعمة مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح والأطعمة المخمرة الأخرى بروبيوتيكًا جيدًا.





شاي الأعشاب: قد يساعد تناول بعض أنواع شاي الأعشاب في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق القولون. قد تساعد الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي في علاج الإمساك .





الزنجبيل : الزنجبيل يحفز الهضم. يمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة. يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ. يمكن تناوله مرة أو مرتين في اليوم.





زيت السمك : يمكن تناول زيوت السمك كمكملات غذائية أيضًا. تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الفعالة لتطهير القولون.



