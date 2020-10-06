يعزز المزاج ويمنع التهاب القولون.. اكتشف فوائد حمض الأوليك

حمض الأوليك هو حمض أوميجا 9 الدهني الرئيسي الموجود بشكل طبيعي في مختلف الحيوانات أو الدهون والزيوت النباتية. وهزيت عديم اللون والرائحة، وعلى الرغم من أن العينات التجارية منه قد تكون صفراء من الناحية الكيميائية؛ يتم تصنيف حمض الأوليك على أنه أحماض أوميجا 9 الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يتم تقصيرها برقم دهني 18: 1 cis-9، لها الصيغة CH3 (CH2) 7CH = CH (CH2) 7COOH، والاسم مشتق من الكلمة اللاتينية أوليوم والتي تعني الزيت.

وفي الطبيعة ، حمض الأوليك هو حمض دهني شائع، يستخدم كعنصر في العديد من الأطعمة في شكل الدهون الثلاثية.

وكشف موقع health benefits time" عن الفوائد الصحية لحمض الأوليك

فيما يلي الفوائد الصحية المكتشفة لحمض الأوليك:

يخفض ضغط الدم



حمض الأوليك الموجود فى زيت الزيتون مفيد لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم. أ

وظهرت الدراسة أن تأثير زيت الزيتون الخافض للضغط ناتج عن ارتفاع حمض الأوليك.

وتظهر الأبحاث أن تناول حمض الأوليك ينظم بنية الدهون الغشائية التي تتحكم في تأشير البروتين G الذي يتوسطه وينظم ضغط الدم. والمحتوى العالي من حمض الأوليك مسؤول عن خفض تأثيرات ضغط الدم.

تقليل الكوليسترول



أيضا حمض الأوليك موجود فى المكسرات، حيث تحتوي المكسرات والزيوت على نسبة عالية منه. ووجد أن النظام الغذائي الغني بحمض الأوليك يظهر آثارًا متساوية في خفض الكوليسترول من خلال الحفاظ على مستويات الكوليسترول الحميد وخفض الدهون الثلاثية.

والنظام الغذائي الغني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وخاصة زيت الزيتون مألوف؛ لخفض الكوليسترول وتأثيراته الوقائية الصحية.

حرق الدهون



يعتبر تناول الدهون الصحية عنصرًا رئيسيًا لفقدان الوزن والحفاظ عليه. ويساعد حمض الأوليك على التحكم في الأنسولين الزائد الضروري لفقدان الوزن.

وعلاوة على ذلك ، فإن إضافة الدهون الصحية إلى النظام الغذائي؛ يساعد على تقليل الجوع والإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة لأنها تشبع وتجعل المرء يشعر بالشبع لفترة أطول.

وأظهرت دراسة أجريت أن النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون أدى إلى خسارة أكبر للوزن في فترة ثمانية أسابيع. في مجموعة زيت الزيتون ، تناولت النساء نظامًا غذائيًا نباتيًا يحتوي على 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميًا.

وتظهر النتائج أن 80 في المائة من النساء في نظام غذائي غني بزيت الزيتون تعرضن لفقدان الوزن بنسبة 5 في المائة (على الأقل). بالإضافة إلى ذلك ، أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الحميد وانخفاض الدهون الثلاثية.

الوقاية من مرض السكري



يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض مقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2 إضافة المزيد من حمض الأوليك إلى النظام الغذائي.

وتشير الأبحاث إلى أن حمض البالمتيك الدهني المشبع وحمض الأوليك الدهني الأحادي غير المشبع لهما آثار مفيدة على حساسية الأنسولين ومرض السكري من النوع 2. يأتي بسبب الإجراءات المضادة للالتهابات، ويمنع نشاط مسار إشارات الأنسولين.

ويظهر أن تناول حمض الأوليك ينظم الأنسولين الذي يتم إطلاقه لتعزيز امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم.

نشاط المخ

تُظهر الأبحاث علاقة عكسية بين تناول الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والتدهور المعرفي. لقد ثبت أن الدهون الصحية تقي من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وقد تعمل كعلاج طبيعي لمرض الزهايمر.

أجريت دراسة لتقييم ملامح الأحماض الدهنية في عينات المخ مع ضعف إدراكي خفيف ومرض الزهايمر وعدم وجود ضعف إدراكي.

وقد وجد أن بلازما الدماغ بعد الوفاة من الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر والضعف الإدراكي المعتدل؛ لديهم مستويات منخفضة من حمض الأوليك، مقارنة بأولئك الذين لديهم وظائف دماغية مناسبة.

منع التهاب القولون التقرحي

أولئك الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي يجب أن يجعلوا حمض الأوليك جزءًا من النظام الغذائي.

وشملت الدراسة 25000 من الرجال والنساء البالغين الذين يعيشون في المملكة المتحدة لتقييم العلاقة بين تناول الطعام الذي يحتوي على حمض الأوليك وتطور التهاب القولون التقرحي.

وارتبط تناول كميات كبيرة من أحماض أوميغا 6 الدهنية بتطور التهاب القولون التقرحي ، بينما كان تناول كميات كبيرة من حمض الأوليك مرتبطًا عكسيًا بتطور التهاب القولون التقرحي.

مكافحة الالتهابات

يعزز حمض الأوليك والأحماض الدهنية الحرة الأخرى جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

وتظهر الدراسات المعملية والحيوانية أن لها خصائص مضادة للبكتيريا وتأثيرات وقائية.

وأظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن تناول حمض الأوليك له دور مفيد في تعفن الدم وهو عدوى تهدد الحياة وتنتشر عبر مجرى الدم.

وتم فحص تأثير مكملات حمض الأوليك على الفئران المصابة بالإنتان والتي وجدت أنه يحسن الأعراض السريرية ، ويمنع إصابة الكبد والكلى ، ويزيد من معدل البقاء على قيد الحياة ويقلل من الأحماض الدهنية غير المستقرة في البلازما التي تعزز أثناء الاستجابة الالتهابية الجهازية الشديدة.

إصلاح الجلد التالف



هذا هو السبب الرئيسي لاستخدام زيت الزيتون في منتجات البشرة. ويتكون من حمض الأوليك الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والتئام الجروح.

وتحتوي الزيوت على نسبة عالية من حمض الأوليك وقوام أثقل مما يحبس الرطوبة في الجلد. إنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد أو حتى الشعر الجاف. يعمل كمطريات ويستخدم في منتجات الشعر لجعل الشعر أكثر نعومة ونعومة.

مواجهة السرطان

حمض الأوليك هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى حالات صحية مختلفة مثل السرطان. وله آثار مفيدة في عمليات السرطان حيث يلعب دورًا في تنشيط المسارات المختلفة داخل الخلايا التي تشارك في نمو الخلايا السرطانية.

يعزز المزاج

ارتبطت الدراسة باتباع نظام غذائي غني بحمض الأوليك مع زيادة في استهلاك الطاقة أثناء الراحة وزيادة النشاط البدني وانخفاض مستويات الغضب. لدى 20 من الفتيان المراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وارتبطت مستويات حمض الأوليك في الدم بشكل إيجابي مع ليونة الدماغ والانفتاح والانبساط في شخصيات الصبي.

الكميات الموصى بها

(الكميات بالنانومول لكل ملي لتر)

العمر أقل من سنة: 250 إلى 3500 نانومول / مل

العمر من 1 إلى 17 سنة: 350 إلى 3500 نانومول / مل

سن 18 سنة وما فوق: 650 إلى 3500 نانومول / مل

تُترجم إلى استهلاك يوميًا ، تكفي 1-2 ملاعق كبيرة من هذه الزيوت.

الاستخدامات التقليدية

في العصور القديمة، كان حمض الأوليك يستخدم كعلاجات، وتعتبر المصادر الطبيعية مثل الزيتون والمكسرات جزءًا من النظام الغذائي الأساسي وتستخدم في علاج اضطرابات الجلد وأمراض الجهاز الهضمي.